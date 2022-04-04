وزير الدفاع الإسرائيلي: بإمكاننا مواصلة ضرب أهداف إيرانية في سوريا

صرح وزير الدفاع الإٍسرائيلي بيني جانتس اليوم الاثنين، بأنه بإمكان بلاده مواصلة ضرب أهداف إيرانية في سوريا، رغم إدانة مقتل مدنيين في بوتشا الأوكرانية.

جاء تصريح جانتس ردا على سؤال عما إذا كانت إدانة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لقتل مدنيين في بوتشا سوف تؤثر على التنسيق مع روسيا في سوريا، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (مكان).

وتابع أن إسرائيل سوف تكون قادرة على فعل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها حتى بعد إدانة روسيا بسبب ارتكاب جرائم حرب في بوتشا بأوكرانيا.

وتشن إسرائيل هجمات عدوانية على سوريا بزعم استهدافها أهدافا إيرانية في سوريا.

يشار إلى أن إسرائيل تخطر موسكو قبل شن هجمات في سوريا لمنع إصابة الجيش الروسي ، القوة المهيمنة في سوريا.

وحذر جانتس حركتي حماس والجهاد الإسلامي من محاولة تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.

وقال إن الحركتين "تعرفان جيدا ماذا سيحدث في قطاع غزة إذا ما قامتا بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية".

وأضاف أن "الدوائر الأمنية تدرك الثغرات في السياج الأمني وخط التماس وتبذل جهودا كبيرة بشأنها".

ان جانتس قال أمس إن إسرائيل تبقي أعينها على قطاع غزة، في أعقاب موجة الاعتداءات التي شهدتها إسرائيل مؤخرا.