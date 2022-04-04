قال الإعلامي عمرو أديب، إن ألمانيا وفرنسا شهدتا زيادة قدرها 30% في أسعار الفواكه والخضراوات؛ بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، منوهًا إلى أن مصر تعاني من نفس المشكلة، كما أن المواطنين يعانون من أوضاع صعبة لأن الأسعار مرتفعة.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «الناس تعبانة من الأسعار الغالية، بريطانيا تشهد أكبر انخفاض في مستوى المعيشة منذ الخمسينيات، وهناك زيادة في أسعار الطاقة بأوروبا بنسبة 45%».

وذكر أن أسعار الوقود في الإمارات والكويت – الدولتين المنتجتين للنفط – ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن الكويت والإمارات بهما لجنة تبحث أسعار النفط بشكل شهري وأسبوعي كاللجنة الموجودة في مصر.

ونوه إلى أن أسعار الطاقة مرتفعة في كل مكان في العالم، متعجبًا من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي طلب فيها من شركات البترول أن تبحث حلًا لزيادة الأسعار، وحوار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع أحد المواطنين الذي كان يشكو من غلاء الأسعار.

وأشار إلى أن كل دول العالم ترفع أسعار الوقود؛ بسبب أزمة الطاقة، متابعًا: «نحن في حالة حرب، عندنا غلاء ومشكلة أسعار كما يحدث في كل مكان في العالم، أنا لا أجبر أو أطيب الخاطر، لكننا بنشوف أيامًا غريبة».

ولفت إلى أهمية حرص المواطن حتى يعبر من المرحلة الحالية، في ظل إعادة الدولة لأولوياتها بسبب الأوضاع الصعبة، متوجهًا بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، وتعهدها بـ10 مليارات أخرى استثمارات داخل السوق المصري، وتعهد الإمارات بـ5 مليارات استثمارات.