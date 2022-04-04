مواعيد الصلاة فى رمضان 4 أبريل 2022

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يزيد تطلع المواطنون خلال أيام شهر رمضان إلى معرفة مواعيد الصلوات الخمس، للقيام بتأديتها في المواقيت المحددة وفقا لكل محافظة، ونشير في السطور التالية إلى كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

مواقيت الصلاة في رمضان ٤ أبريل ٢٠٢٢

وتنشر الشروق في السطور التالية إمساكية شهر رمضان، والتي تشمل موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم، حرصا على إعلام المواطنين بالتوقيتات المحددة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:13 ص

وقت الشروق 5:41 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 3:30 م

موعد صلاة المغرب 6:15 م

وقت صلاة العشاء 7:34 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر عند 4:16 ص

وقت صلاة الشروق 5:46 ص

وقت صلاة الظهر 12:03 م

وقت صلاة العصر 3:36 م

وقت صلاة المغرب 6:21م

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موعد صلاة العشاء 7:41م

مواعيد الصلاة فى دمياط

الفجر سيقام عند 4:08 ص

الشروق سيقام عند تمام الساعة الـ 5:38 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

وقت صلاة العصر 3:29 م

المغرب 6:14م

موعد صلاة العشاء عند 7:34م

مواقيت الصلاة فى محافظة الغربية

موعد صلاة الفجر ستكون عند تمام الساعة 4:12 ص

ستقام صلاة الشروق عند 5:41 ص

موعد صلاة الظهر عند 11:59 ص

صلاة العصر ستكون فى تمام الساعة 3:32م

المغرب 6:17

موعد صلاة العشاء 7:37 م

تجدر الإشارة إلى أن مواعيد الصلوات الخمس تختلف خلال شهر رمضان من محافظة إلى أخرى، ويلزم مراعاة فروق التوقيت.