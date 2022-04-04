أبو الغيط ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية يجتمعون مع لافروف في موسكو

عقدت، مساء اليوم الاثنين، جلسة مشاورات بين كل من وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وبين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بشأن الأزمة في أوكرانيا.



ونشر السفير أحمد حافظ، عبر صفحته الرمسية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، صورًا ترصد جانبًا من جلسة المشاورات المُنعقدة في موسكو بين كل من وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية، وبين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.



ووصل ‎سامح شكري وزير الخارجية، مساء الاثنين، رفقة ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد الغيط إلى العاصمة موسكو، في إطار زيارتهم الحالية سعيًا نحو المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.



وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت جامعة الدول العربية، أنّ أبو الغيط زيارة الوفد الوزاري ستشهد تناول بحث الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الدول العربية.



وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن الوفد العربي سيلتقي مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، مساء اليوم.



وأوضح أنه من المقرر أن يغادر الوفد موسكو صباح الثلاثاء، متوجها إلى وارسو للقاء وزير خارجية أوكرانيا، في إطار تنفيذ التكليف الصادر من مجلس الجامعة.







جانب من جلسة المشاورات المُنعقدة في موسكو بين كل من وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية، وبين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن الأزمة في أوكرانيا.@arableague_gs pic.twitter.com/rUhEb3uxWP — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 4, 2022