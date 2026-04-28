شركة باير تترقب حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية الجليفوسات

قالت شركة باير إنها تأمل في الحصول على وضوح من المحكمة العليا الأمريكية بشأن دعوى التقاضي المتعلقة بمادة الجليفوسات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بينما تدرس المحكمة قضايا تتعلق بمدى سلطة الحكومة الاتحادية مقابل سلطات الولايات في فرض تحذيرات على ملصقات المنتجات.

وفي بيان صدر أمس الاثنين، قالت المجموعة الألمانية للأدوية والكيماويات، إنها ترحب بمراجعة المحكمة العليا لمسألة توحيد النظم، وما إذا كان القانون الاتحادي يمنع الولايات من فرض تحذيرات مختلفة على الملصقات.

وتقول باير، إن متطلبات الولايات الخاصة بوضع تحذيرات تختلف عن تلك التي تعتمدها وكالة حماية البيئة الأمريكية تعد متجاوزة للقانون الاتحادي.

وأضافت الشركة، أن أي نتيجة أخرى ستؤدي إلى نظام متباين من متطلبات التحذير، مؤكدة أن الشركات لا ينبغي أن تتحمل المسئولية بموجب قوانين الولايات الفردية إذا التزمت باللوائح الاتحادية.

وأشارت الشركة إلى أن تعليقات القضاة خلال الجلسة عكست اختلافا في وجهات النظر.

فقد لفت القاضي بريت كافانو إلى احتمال الحاجة إلى توحيد هذه التحذيرات، بينما تساءل رئيس المحكمة العليا جون روبرتس عما إذا كان ينبغي السماح للولايات بالإشارة إلى المخاطر الناشئة، مشيرا إلى أنها قد تستجيب لبيانات السلامة الجديدة أسرع من الوكالات الاتحادية.