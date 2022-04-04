 إيلون ماسك يستحوذ على 9.2% من أسهم تويتر - بوابة الشروق
الإثنين 4 أبريل 2022 4:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

إيلون ماسك يستحوذ على 9.2% من أسهم تويتر

إيلون ماسك
إيلون ماسك
واشنطن (د ب أ)
نشر في: الإثنين 4 أبريل 2022 - 3:36 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أبريل 2022 - 3:36 م

أظهرت بيانات نُشرت اليوم الاثنين، في واشنطن أن عشق الملياردير إيلون ماسك لتطبيق تويتر لم يعد يتوقف على التغريد عليه لمشاركة أفكاره، وإنما اتسع ليستحوذ على حصة فيه.

ووفقا لبيان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن صندوقا استثماريا، ماسك هو الأمين الوحيد عليه، يمتلك حاليا نحو 5ر73 مليون سهم في شركة التطبيق، ما يعني 2ر9% من ملكيتها.

وتجعل هذه الصفقة من ماسك المالك المنفرد لأكبر حصة في أسهم تويتر. وارتفعت أسهم تويتر بـ25% بعد أنباء الصفقة.

وماسك مستخدم استثنائي لتويتر، وسبق أن عرض نفسه لانتقادات بسبب مشاركته عبر التطبيق لمعلومات أو آراء وُصفت بأنها تؤثر على السوق بشكل غير ملائم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك