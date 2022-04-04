 محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فلسطين تعزيز سبل التعاون - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فلسطين تعزيز سبل التعاون

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 4 أبريل 2022 - 10:43 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أبريل 2022 - 10:43 م

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، السفير رأفت بدران قنصل دولة فلسطين بالإسكندرية، والتي تعد الزيارة الأولى له بعد توليه مهام منصبه قنصل عام لدولة فلسطين، لبحث سبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

وشدد الشريف على العلاقة القوية الممتدة عبر السنين التي تربط بين الشعبين الشقيقين مصر وفلسطين، مضيفا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية للقنصلية والجالية الفلسطينية بالإسكندرية.

وأشار السفير رأفت بدران، القنصل العام لدولة فلسطين، إلى مهام القنصلية، لافتاً إلى أنها مسئولة عن الجالية الفلسطينية في كل من محافظات "الإسكندرية والبحيرة ومطروح"، كما تحدث عن التحديات التي تواجه الجالية الفلسطينية، حيث أكد محافظ الإسكندرية استعداده لتذليل كافة التحديات.

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