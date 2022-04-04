بولندا تسجل 550 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

سجلت بولندا 550إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد حالتي حالة وفاة جديدة مرتبطة بالوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و969 ألفا و621 حالة، والوفيات إلى 115 ألفا و345 حالة .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 53 مليونا و973 ألفا و903 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.