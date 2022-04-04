محافظ أسوان يتفقد مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية ورصف شوارع وتطوير الطابية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية، مع رفع كفاءة وإعادة رصف شوارع الحدادين وشرق البندر والشواربى الجديد، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ مشروع تطوير الطابية.

وشدد المحافظ، على الإسراع فى رفع التراكمات وإنهاء أعمال إحلال التربة الزلطية بعد إجراء التجارب الفنية؛ للتأكد من سلامة الخطوط الجديدة وذلك تمهيدا لبدء أعمال الرصف ورفع الكفاءة بهذه الشوارع التى شهدت تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بوسط المدينة والممتد من أمام مسجد المطار وحتى مركز شباب بدر بالشواربي الجديد وذلك بطول 930 مترا، وبأقطار تتراوح ما بين 315 مللي إلى 400 مللي، وبتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، لافتاً إلى الإسراع في تنفيذ أعمال الرصف بطول 1 كم، مع توسعة شوارع الحدادين وشرق البندر والشواربى الجديد بعرض 10 أمتار فى الاتجاهين، وهو الذي سيعقبه تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير والإنارة باعتبار بأن هذا محور مرورى حيوى يربط جميع الأحياء والمناطق السكنية داخل المدينة.

وخلال جولته الميدانية أستمع المحافظ، إلى شرح من المسئولين عن مشروع تطوير منطقة الطابية بتكلفة إجمالية 13.5 مليون جنيه، والذي سيشمل توسعة شارع الشواربي الجديد أمام السور القبلي بطول 133 متر وبعمق 11 مترا لزيادة عرض الشارع ، مع إنشاء ساحة انتظار للسيارات تستوعب الكثافة المرورية فى هذه المنطقة الحيوية، كما سيتم توسعة شارع شرق البندر أمام السور الغربي بطول 217 مترا، علاوة على تطوير ورفع كفاءة حدائق الطابية بمساحة 15.3 ألف م2، وتحويلها إلى لاندسكيب متكامل يضم زراعات ومشايات وبرجولات ومظلات.

وشهدت الجولة استماع المحافظ للعديد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية للمواطنين، حيث وجه إلى تلبيتها وإيجاد الحلول العاجلة لها.