تعليم الفيوم ينظم ندوات توعية دينية وثقافية بمدارس المحافظة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتنسيق والتعاون مع قصر ثقافة الفيوم، ندوات توعية دينية وثقافية وورش عمل فنية لنشر الوعي والمعرفة بين جميع طلاب المدارس بأهمية الهوية الثقافية وتعزيز فكرة المحافظة على الإرث الثقافي والعمل على ترسيخها من أجل تربية جيل من الأبناء متمسك بهويته الثقافية.

وأكدت الدكتور أمانى قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تم تنظيم عدد من الندوات والورش الفنية بمختلف الإدارات التعليمية.

وجاء ذلك بالتعاون مع قصر ثقافة الفيوم، ومنها إدارة سنورس التعليمية وتم عقد ورشة فنون تشكيلية، وذلك بمدرسة الشهيد ربيع محمد كاسب بحضور 57 تلميذا، وكذلك مدرسة بنات أبشواي الابتدائية.

كما تم عقد ندوة بعنوان "احمي نفسك" بإدارة يوسف الصديق، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم.

وأوضحت أنه تم عقد ورشة أشغال فنية من الورق للرسم والتلوين بمدرسة ياسر كمال تمام بإدارة شرق التعليمية، بحضور 40 طالبا وطالبة.