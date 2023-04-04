الهند ترفض ادعاء الصين ملكيتها لبعض الأراضي في ولاية حدودية

رفضت الهند اليوم الثلاثاء محاولات الصين الادعاء بملكيتها لبعض المناطق في أراض تخضع لسيطرة الهند، مما يبرز خلافا جديدا بين الدولتين الجارتين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الشئون الخارجية الهندية قالت في بيان "ولاية اروناشال براديش كانت وما زالت وستظل جزءا لا يتجزأ من الهند".

وكانت بكين قد أصدرت أمس الأول الأحد خرائط وأسماء تضم 11 مكانا، تقول إنها جزء من منطقة زهانجان الواقعة في منطقة التبت الجنوبية، التي تتاخم ولاية اروناشال براديش الهندية.

وهذه تعد ثالث قائمة تصدرها وزارة الشئون المدنية الصينية تزعم فيها ملكية الصين لأماكن خاضعة لسيطرة الهند.

ويشار إلى أن هذه المنطقة شهدت أغلبية أعمال القتال خلال الحرب الهندية-الصينية عام 1962.

ويقع ثلث الحدود المتنازع عليها، ويبلغ طولها 3499 كيلومترا (2167 ميلا) على طول ولاية اروناشال براديش، الواقعة في الهيمالايا الخاضعة لسيطرة الهند، والتي تزعم أيضا بكين ملكيتها لها.

ويشار إلى أنه منذ عام 2022 تخوض الهند والصين صراعا من أسوأ الصراعات الحدودية خلال أربعة عقود.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج للصحفيين في مؤتمر صحفي في بكين اليوم " منطقة جنوب التبت تابعة للصين"، مضيفة أن الحكومة الصينية تتبني طريقة تعامل موحدة مع أسماء بعض الأماكن بمنطقة جنوب التبت في الصين. وأوضحت " هذا يقع في نطاق الشؤون السيادية للصين" .