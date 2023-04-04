الأمم المتحدة: 15 مليون متر مربع في ليبيا لا تزال ملوثة بذخائر متفجرة

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 15 مليون متر مربع في ليبيا لا تزال ملوثة بذخائر متفجرة، حصدت أرواح 19 شخصا خلال 2022 من بينهم 14 طفلا.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، الذي يصادف الرابع من أبريل من كل عام.

وقالت البعثة إن 19 شخصًا قتلوا خلال سنة 2022 بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب في البلاد، بينهم 14 طفلا.

وأضافت: «على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها الشركاء في برامج مكافحة الألغام على مدار العقد الماضي، إلا أن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا».

وحذرت من أن «الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين خلال النزاعات الأخيرة، يعني أن المناطق الحضرية نفسها لم تعد مستثناة من انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب».

وشددت البعثة الأممية، على أن مخلفات النزاع هذه "تعيق الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية، وتتسبب في القتل أو الإصابة بعد فترة طويلة من توقف القتال، مما يشكل تهديدًا يوميًا للحياة.

واعتبر الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، أن الجهود التي تندرج تحت إجراءات مكافحة الألغام عنصر أساسي في رحلة ليبيا نحو السلام والاستقرار، تضاف إلى الإصلاحات في قطاع الأمن الهادفة إلى معالجة انتشار الذخائر المتفجرة وانتشار الأسلحة.

وأكد باتيلي أن التهديد الذي يتعرض له المواطنون الليبيون يقوض الاستقرار والحق في الحياة دون خوف.