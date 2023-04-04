غزل المحلة يحشد نجومه لمواجهة الأهلي

أعلن عبدالباقي جمال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة، قائمة فريقه لمباراة الأهلي، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: عمرو شعبان- محمود الحضرى- أحمد ميهوب.

خط الدفاع: أحمد رضا- محمد جابر- السيد الشبراوى- طارق سامى- إيهاب سمير- محمد بازوكا- معاذ الحناوى- مصطفى العش.

خط الوسط: أحمد الشيخ- إبراهيما كونيه- إبراهيم عايش- أحمد النادرى- مصطفى ديشه- أحمد الجعيدي- كريم مصطفى.

خط الهجوم: حازم مرسي- عبدالرحمن عاطف- جبريل أوريك- تشارليز.