العراق وبريطانيا يبحثان تفعيل الدعم الدولي لمواجهة التغير المناخي

بحث وزير البيئة العراقي نزار ئاميدي، مع السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون، مسألة تفعيل الدعم الدولي لمواجهة التغير المناخي.



وذكرت قناة (العراقية) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن وزير البيئة العراقي استقبل السفير البريطاني؛ لبحث مسألة تفعيل الدعم الدولي في برامج ومشاريع التخفيف والتكيف لمواجهة التغير المناخي.



وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي قد استقبل أمس السفير البريطاني؛ لبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات والأمن السيبراني.