مرتضى منصور يكرم رئيس الهلال السوداني خلال زيارته لنادي الزمالك

استقبل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وفد من بعثة الهلال السوداني برئاسة هشام السوباط رئيس النادي مساء الإثنين.

وكان فريق الهلال السوداني قد ودع منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، من دور المجموعات بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء السبت الماضي.

وتواجد وفد نادي الهلال السوداني في القلعة البيضاء مساء الإثنين، من أجل ترسيم علاقات بين الناديين وتوقيع توأمة أيضًا، أبرزها التعاون في انتقال لاعبين لكلايهما، وبحث كل السبل التي تحقق الاستفادة بينهما مستقبلًا.

وحرص مرتضى منصور على تكريم هشام السوباط رئيس نادي الهلال السوداني، من خلال منحه درع نادي الزمالك على هامش زيارة مساء الإثنين.