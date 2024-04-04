منح جائزة دريسدن للسلام للمعارض الروسي الراحل نافالني

من المقرر أن تُمنح جائزة دريسدن للسلام هذا العام للمعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني.

وأعلن مسرح الدولة في مدينة دريسدن الألمانية اليوم الخميس أن أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، ستتسلم الجائزة يوم 12 مايو في مسرح دريسدن "شاوسبيلهاوس".

وتعتزم مبادرة جائزة دريسدن للسلام ومسرح الدولة في دريسدن ومركز الاستعلامات المسكوني الإعلان عن المزيد من المعلومات يوم الاثنين المقبل.

وتوفي السياسي الروسي نافالني، المعارض القوي للرئيس فلاديمير بوتين منذ فترة طويلة، في 16 فبراير الماضي في معسكر اعتقال في الدائرة القطبية الشمالية في سيبيريا. ولم يتضح ما إذا كان الرجل (47 عاما) قد توفي بسبب ظروف السجن أو قُتل.

وتُمنح "جائزة دريسدن" للشخصيات التي قدمت مساهمات بارزة في السلام والتفاهم الدولي. ومن بين الفائزين السابقين الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، وعازف البيانو وقائد الأوركسترا العالمي دانيل بارنبويم، ومصور الحرب الأمريكي جيمس ناشتوي، ومسرب البيانات الأمريكي دانيل إلسبيرج.