مختارات دار الكتب في معرض فيصل للكتاب

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "مختارات دار الكتب.. رحلة في عالم الأدب والمعرفة"، وذلك في إطار فعاليات النشاط الثقافي لدار الكتب يمعرض فيصل للكتاب، والذي تقيمه هيئة الكتاب تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

في الندوة التي أدارتها مروة الشريف مدير إدارة النشر بدار الكتب والوثائق القومية، تحدث د. أحمد عفيفي، رئيس قسم النحو بكلية دار العلوم، وتناول في كلمته تأثير التراث المخطوط على ثقافتنا الحالية بالتركيز على النحو والنواحي اللغوية من مفردات مختلفة.

وتحدث د. وليد مبارك المنسق الإداري بمركز التراث العلمي بجامعة القاهرة، عن دور علماء الحضارة الإسلامية في تطور العلم والإسهامات العلمية للعرب.

وتناولت د. نهال خلف، الباحثة في مركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب، دور الأزهر الشريف في الوساطة بين الأصالة والمعاصرة، واستشهدت في كلمتها بالعديد من الآراء الفقهية التي يأت بها علماء، والتي تواكب مجريات العصر.