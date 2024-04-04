 «مش لازم نعيش مسلسل العتاولة مرتين».. تعليق مثير من أحمد بلال على تصريحات شريف إكرامي - بوابة الشروق
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«مش لازم نعيش مسلسل العتاولة مرتين».. تعليق مثير من أحمد بلال على تصريحات شريف إكرامي

زيـاد الميرغني
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 3:23 م | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 3:23 م

علق أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، على تصريحات شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي، جناح الفريق السماوي، لصفوف الأهلي.

وكتب أحمد بلال، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فكرة إن شريف إكرامي يطلع كل 6 شهور يتكلم عن رمضان صبحي وطريقة رحيله وبقائه وهل ممكن يرجع وهكذا وعلاقتها بالأهلي وجمهوره والمبادئ وكده، فكرة بالنسبالي أنا شخصيًا شايفها زي فكرة استدعاء ولي الأمر عشان ابنه مبيعرفش يتكلم فجايب أبوه خريج جامعه الأزهر يتكلم عنه».

وأضاف: «لو رمضان عايز يتكلم يطلع هو بنفسه، مش لازم نعيش مسلسل العتاولة مرتين، مع كل تقديري لشريف لأنه زميل وجميل ومحترم».


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