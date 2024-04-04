محمد إمام يشيد بالفنان محسن منصور: خليت مسلسل كوبرا يحلو

أشاد الفنان محمد إمام بالفنان محسن منصور الذي يشاركه بطولة مسلسله الرمضاني "كوبرا" الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

ونشر إمام، صورة تجمعه بمحسن منصور من المسلسل، معلقا: "مفيش أحلى من محسن منصور، ممثل قدير وكوميديان خطير، بصور مشاهدي معاه بالعافيه من كتر الضحك".

وتابع: "خليت مسلسل كوبرا يحلو يا عم محسن".

يذكر أن مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، ومجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.