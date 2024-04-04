خطة عمل لكل إدارة بالوحدة المحلية لمدينة دهب استعدادا لعيد الفطر

تستعد الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء، لاستقبال عيد الفطر المبارك، بإعلان حالة الطوارئ القصوى، والتنسيق بين كل الإدارات لتلبية احتياجات المواطنين والسائحين المترددين على المدينة.

وعقد اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس المدينة، اليوم الخميس، جلسة مجلس تنفيذي لجميع الإدارات الخدمية بالوحدة المحلية، بحضور مديري الإدارات، لمناقشة استعداد كل إدارة على حدة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه رئيس المدينة، مدير كل إدارة بوضع خطة عمل، وتحقيق حالة من التفاعل الاجتماعي مع المواطنين، وإضفاء أجواء البهجة والفرح بالميادين والمناطق السياحية خلال فترة العيد، مع تكثيف حملات النظافة بكافة قطاعات المدينة، ورفع المخلفات أول بأول على مدار اليوم.

وأشار إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الطبي، ومتابعة جاهزية واستعداد مستشفى دهب المركزي، والتنسيق مع شركة الكهرباء، و شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة النظافة، وشركة الاتصالات، لتوفير الإمكانيات والعوامل التي من شأنها مواجهة أي طوارئ خلال إجازة عيد الفطر، وضرورة توافر العناصر البشرية خاصة الكفء وذوي الخبرات العملية والميدانية، لتكون لديها القدرة على سرعة التعامل مع أي طارئ.

كما حرص رئيس المدينة على عقد لقاء جماهيري على هامش المجلس التنفيذي، وذلك بحضور مديري الادارات الخدمية، واستقبال المواطنين لعرض التحديات التي تواجههم والعمل على حلها واتخاذ قرارات فورية بما يتمشى مع القانون، مؤكدًا ضرورة التعامل مع طلبات ومشاكل المواطنين باهتمام، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.