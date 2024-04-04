مياه الشرب بالجيزة: رفع درجة الاستعداد مع حلول عيد الفطر المبارك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، رفع درجة الاستعداد بكل مناطق محافظة الجيزة، تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وأشار المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، إلى المتابعة الدائمة لتشغيل محطات وروافع مياه الشرب، وكذا متابعة ضغوط وجودة المياه، خاصةً بالمناطق التي تشهد كثافات سكانية عالية والتي قد تتعرض لضعف ضغوط المياه نتيجة لكثرة الاستهلاك؛ بما يضمن توفير كميات مياه كافية للمواطنين.

وأكد بدوي، استمرار أعمال التطهير والصيانة لشبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بكل مناطق المحافظة، لافتا إلى تكثيف أعمال التطهير نظرا لزيادة استهلاك المياه مع حلول عيد الفطر المبارك.

وناشد رئيس مياه الشرب بالجيزة، المواطنين باتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه وعدم الإسراف في الاستهلاك، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، موضحا أن فريق التوعية بالشركة ينفذ حملاته التوعوية، بالتعاون مع محافظة الجيزة بأحياء "الهرم، الطالبية، العمرانية، جنوب الجيزة، إمبابة، الوراق"، ومدينة كرداسة، وتتضمن الحملات توزيع مطبوعات تحمل العديد من رسائل التوعية بأهمية كل نقطة مياه وخطورة إهدار المياه أثناء تنظيف المنازل وغسيل السجاد وضرورة المحافظة على شبكات الصرف الصحي.

وفي سياقٍ متصل، أوضح وليد عابدين، المتحدث الإعلامي باسم الشركة، أن هناك اهتماما بالغا بحل شكاوى المواطنين، لافتا إلى انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات لمواجهة أي طارئ قد يحدث خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن الشركة تتلقى الشكاوى والاستفسارات، على مدار الساعة، عبر قنوات التواصل المختلفة كالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء والموقع الإلكتروني للشركة وخدمة واتساب على الرقم 01221799777، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.