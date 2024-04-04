ارتفاع عدد مصابي زلزال تايوان إلى 1011 شخصا

ارتفع عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم في أقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما إلى 1011 شخصا، حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس.

ولا توجد معلومات بشأن 143 شخصا محاصرين، بما في ذلك 71 من عمال المناجم في محجر، ومتنزهين في كهوف جبلية وممرات وأشخاص في مركبات بأنفاق. ولم يرد أي ذكر صباح الخميس لمزيد من الوفيات بخلاف الضحايا التسعة الذين تأكدت وفاتهم.

وضرب الزلزال تايوان صباح الأربعاء خلال ساعة الذروة وشعر به أشخاص في جميع أنحاء الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن الزلزال الذي بلغت قوته 2ر7 درجة وقع في الساعة 0758 صباحا الأربعاء (2358 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) على عمق 5ر15 كيلومتر. وكان مركز الزلزال على بعد بضعة كيلومترات قبالة الساحل الشرقي بالقرب من مدينة هوالين التي تضررت بشكل خاص.

ويوم الخميس، يخطط مركز التحكم في حالات الطوارئ لتقديم معلومات بشأن المزيد من التطورات، في حين تستمر أعمال الإنقاذ والتطهير في المناطق المتضررة.

وأعلن رئيس وزراء تايوان تشن تشين جين المقاطعة المحيطة بهوالين منطقة منكوبة. وتعتزم وزارة الدفاع وفرقة الإطفاء تفتيش المنطقة بطائرات استطلاع مسيرة بحثا عن المفقودين والأشخاص المنكوبين.