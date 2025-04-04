الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال في ربع نهائي أبطال إفريقيا

استأنف الفريق الأول للنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل بموريتانيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتاكيد على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفريق جزءًا بدنيًّا قبل تدريبات الكرة التي اشتملت على الجوانب الخططية.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى موريتانيا غدًا استعدادًا لمباراة العودة أمام الهلال السوداني.

كانت مباراة الذهاب، التي أُقيمت على استاد القاهرة، قد انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.