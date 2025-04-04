تراجع معدل التضخم في السويد إلى أقل مستوياته منذ ديسمبر 2020

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تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في السويد خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من 4 سنوات، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء السويدي اليوم الجمعة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في السويد خلال مارس بنسبة 0.5% سنويا مقابل 1.3% خلال فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.8% فقط.

وبلغ معدل التضخم السنوي أقل مستوى له منذ ديسمبر 2020، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% أيضا.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك مع تثبيت سعر الفائدة بنسبة 2.3% سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 2.9% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم في السويد خلال الشهر الماضي 0.7% مقابل 0.6% خلال الشهر السابق.

ومن المقرر نشر البيانات النهائية للتضخم يوم 11 أبريل.