صندوق النقد الدولي يحذر: التعريفات الجمركية الأمريكية خطر كبير على الاقتصاد العالمي

حذر صندوق النقد الدولي، من أن إجراءات التعريفات الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة يوم الأربعاء تُمثل «خطرا كبيرًا» على التوقعات الاقتصادية العالمية، لا سيما في ظل تباطؤ النمو العالمي الحالي.

وأكد الصندوق في بيان صادر عن مديرته العامة، كريستالينا جورجيفا، صباح الجمعة، أنه ما زال يُقيم الآثار الاقتصادية الكلية لتدابير التعريفات الجمركية المعلنة؛ مشددا في الوقت ذاته على أهمية تجنب الخطوات التي قد تُلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي.

وناشد الصندوق الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين العمل بشكل بنّاء لتسوية التوترات التجارية والحد من حالة عدم اليقين.

وأشار البيان إلى أن صندوق النقد الدولي سيشارك نتائج تقييمه المفصل لهذه الإجراءات ضمن تقرير «التوقعات الاقتصادية العالمية»، والذي سيتم نشره في وقت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن فرض تعريفات جمركية على أكثر من 180 دولة بنسبة تتراوح بين 10% إلى49%.

وشملت الرسوم على كل من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10% والأردن بنسبة 20% كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا وبنسبة 31 % على ليبيا وعلى العراق بنسبة 39%، على أن تدخل حيز التنفيذ السبت 5 أبريل.