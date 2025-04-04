المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تحكم بعزل الرئيس يون سوك يول

أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة حكما بعزل الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

ودخل الحكم حيز التنفيذ على الفور، مما يتطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة يون في غضون 60 يوما، والتي يتوقع الكثيرون أن تجرى في 3 يونيو المقبل.

وكانت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية التي تسيطر عليها المعارضة قد قامت بعزل يون في منتصف ديسمبر/كانون الأول بتهمة انتهاك الدستور والقوانين بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ونشر قوات في الجمعية الوطنية (البرلمان) لمنع المشرعين من التصويت على المرسوم والأمر باعتقال السياسيين.

ونفى يون جميع التهم المنسوبة إليه.