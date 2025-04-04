تراجع حاد للأسهم الألمانية بعد إعلان الصين الرد على الرسوم الأمريكية

تراجعت الأسهم الألمانية بشدة في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان الصين فرض رسوم بنسبة 34% على وارداتها من الولايات المتحدة ردا على الرسوم التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي.

وتراجع داكس، وهو المؤشر الرئيسي لبورصة ألمانيا، بنسبة 4.95% إلى 20642 نقطة في تعاملات الظهيرة، وكان قد تراجع بواقع 3 % أمس الخميس.

كما تراجع مؤشر إم داكس للشركات متوسطة الحجم بنسبة 5.46% إلى 25409 نقاط.

وتراجع مؤشر داكس خلال اليومين الماضيين لينهي الأسبوع بتراجع إجمالي يزيد على 8% وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وقال شورين هتلر المحلل الاقتصادي في دي.زد بنك، إن المستثمرين كانوا يشعرون بالأمان، وأعلنت الصين اعتزامها فرض رسوم بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل، مع فرض قيود على تصدير معادن الأرض النادرة مما يثير المخاوف من تصعيد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم في منطقة اليورو "يورو ستوكس 50 " بنسبة 4.65 إلى 4878 نقطة.

ومن بين الأسهم الأكبر خسارة في بورصة فرانكفورت سهم مجموعة دويتشه بنك المصرفية الذي تراجع بنحو 10% وسهم إنفنيون للرقائق بنسبة 7.1%.