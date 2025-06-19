8 شهداء في قصف للاحتلال على مدينة غزة

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استُشهد اليوم الخميس، 8 فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أن ثلاثة مواطنين آخرين استشهدوا جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب شارع الجلاء غرب مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني.

وأشارت المصادر الطبية، إلى أن 23 مواطنا استشهدوا برصاص وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم الخميس، بينهم 16 من منتظري المساعدات.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55 ألفًا و637، والإصابات إلى 129 ألفًا و880، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.