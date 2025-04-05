رونالدو يواصل صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي

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نجح كريستيانو رونالدو قائد النصر أن يعزز صدارته لجدول هدافي الدوري السعودي للموسم الحالي "2024-2025" بعدما سجل هدفين في شباك الهلال، مساء اليوم الجمعة.

وحقق النصر انتصارًا غائبًا على الهلال بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم على "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن.

وكان رونالدو سجل من تسديدة داخل منطقة الجزاء وسكنت شباك ياسين بونو في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 88 أضاف الأسطورة البرتغالية الهدف الثاني له من ضربة جزاء.

ورفع كريستيانو رصيده إلى 21 هدفا في صدارة هدافي الدوري السعودي، خلف ماركوس ليوناردو (الهلال) وعبد الرزاق حمد الله (الشباب) وكريم بنزيما (اتحاد جدة) وإيفان توني (أهلي جدة).