الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر للطائرة بالفوز على بتروجت

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "رجال" إلى نهائي كأس مصر، بعد فوزه على بتروجت بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25 -20

29 - 27

25 - 16

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي غدًا السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، في نهائي البطولة.

وحرص رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور المباراة لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، حاتم قنديل مدلكاً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، أحمد شعلان مديراً إدارياً، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات.