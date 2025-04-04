محافظ البحيرة تتابع سير العمل في مركز خدمة المواطنين وتوجه بتسريع الإجراءات

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة مفاجئة، اليوم، داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز أبو حمص، بحضور نبيل عبد القادر، رئيس الوحدة المحلية.

تابعت المحافظ سير العمل في المركز، خاصة فيما يتعلق بتلقي ملفات التصالح، بداية من تقديم المواطن للطلب، مروراً باستلامه وعرضه على اللجان المختصة، بالإضافة إلى متابعة انتظام الإجراءات المتبعة في التعامل مع تلك الملفات. وأكدت ضرورة توفير عدد كافٍ من العاملين لاستقبال وتسجيل ملفات التصالح، وذلك لضمان سرعة الإنجاز وتخفيف الضغط على المواطنين.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية تسريع وتيرة العمل داخل المركز لضمان تقديم خدمة سريعة وفعالة للمواطنين، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين في الوقت المناسب.