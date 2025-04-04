قادة الاتحاد الأوروبي يعلنون استثمارات بالمليارات في قمة بآسيا الوسطى

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اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على تحسين التعاون الاقتصادي مع دول آسيا الوسطى الخمس اليوم الجمعة، أثناء قمة في سمرقند في أوزباكستان.

وقال قادة الاتحاد الأوروبي ورؤساء الدول المشاركة في بيان مشترك إن التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار جزء من شراكة استراتيجية جديدة.

وكان قادة كل من أوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وقرغيزستان حاضرين بالقمة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن برنامج استثماري بقيمة تصل إلى 12 مليار يورو (3ر13 مليار دولار) في المنطقة.

وقالت فون دير لاين: "إننا نبعث برسالة قوية في عالم يسوده عدم اليقين: إننا شركاء بمحض اختيارنا ويمكننا أن نتعامل مع بعضنا البعض".

وذكرت فون دير لاين في رد على سؤال بشأن كيفية إبعاد الاتحاد الأوروبي الدول عن تعاون أكبر مع الصين وروسيا، أن روسيا لطالما أظهرت أنها ليست شريكا يعتمد عليه.

كما حذرت من أن التعاون مع الصين ينطوي على مخاطر عندما تكون الظروف غير واضحة وأن الصين تشتري مواد خام ضرورية لمعالجتها.