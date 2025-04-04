أشرف حكيمي: الفوز مع المغرب بلقب كبير سيكون رائعا

اعتبر الظهير الدولي أشرف حكيمي أن الفوز مع المغرب بكأس العالم لكرة القدم سيكون رائعا، رغم أهمية التتويج المحتمل هذا الموسم مع فريقه باريس سان جرمان بثلاثية تاريخية.

قال حكيمي في مقابلة نشرها موقع "فوتبولير فيتس" الخميس "أعتقد انه سيكون رائعا الفوز بكل شيء مع باريس.. مع المغرب الشعور مختلف، كأس العالم لا تقام مرة كل سنة، لذا أفضل الفوز بشيء مع المغرب مثل كأس العالم".

وعن طموحه قبل الاعتزال، أضاف ابن السادسة والعشرين "الفوز بشيء مع المغرب، مثل كأس إفريقيا أو كأس العالم".

واستهل حكيمي مشواره مع "أسود الأطلس" بعمر السابعة عشرة فقط عام 2016، ورغم تألقه في الرحلة التاريخية مع المغرب في مونديال 2022 حيث حل رابعا في إنجاز إفريقي غير مسبوق، إلا أنه لا يكتفي بشرف المشاركة.

وبات حكيمي، المولود في مدريد لوالدين مغربيين، من ركائز سان جرمان بعد قدومه إلى العاصمة الفرنسية عام 2021 قادما من إنتر الإيطالي.

وفيما بات الفريق المملوك لقطر على مشارف الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي، يخوض نهائي الكأس ضد رينس، وربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أستون فيلا الإنجليزي.

وكشف حكيمي أن أقرب أصدقائه من اللاعبين، هو الحارس المغربي منير المحمدي، والهداف الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد حيث بدأ أشرف أولى خطواته قبل إعارته وتألقه مع بوروسيا دورتموند الألماني بين 2018 و2020.

حكيمي الذي يقتدي بالظهير البرازيلي السابق مارسيلو، اعتبر أن أصعب المهاجمين الذين واجههم هم مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور والبرتغالي رافايل لياو.