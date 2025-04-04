مانشستر سيتي يتهم رابطة البريميرليج بمحاباة أرسنال

اتهم نادي مانشستر سيتي، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بمحاباة آرسنال وفرق أخرى، بالسماح لها بتلقي مبالغ مالية كبيرة، عبر قروض من قبل مالكي نفس الأندية.

وفي بيان مقدم أمام إحدى المحاكم، وحصلت عليه صحيفة "ذا تايمز"، أشار السيتي إلى أن آرسنال وبرايتون وإيفرتون وليستر سيتي حصلوا على "ميزة غير عادلة".

ووفقا للسيتي، فإن القروض التي تقدر بالملايين، والتي يقدمها مالكو هذه الفرق، لأنديتهم، لم يتم التعامل معها بنفس الصرامة والدقة التي تم بها التعامل مع اتفاقيات رعاية أخرى مع شركات تابعة.

واتهم الرابطة في هذا الإطار، بمخالفة القواعد التي وضعتها في أواخر عام 2021 لمكافحة احتمال استغلال أندية مثل نيوكاسل والسيتي نفسه لاتفاقيات مع شركات من السعودية والإمارات لتضخيم عقود الرعاية الخاصة بالناديين.

وخلصت محكمة مستقلة في الأشهر الأخيرة، إلى أن القوانين تتعارض مع القدرة التنافسية وأنها غير صالحة.

ويسعى المان سيتي إلى العودة إلى القوانين السابقة لعام 2021، حيث وصف القوانين الحالية بأنها "تمييزية" وغير "شفافة وموضوعية" ويعتبر أنها تشوه المنافسة.

ويزعم السيتي أن آرسنال استفاد من قروض بقيمة 259 مليون إسترليني في موسم 2022-2023، وبرايتون من 406.5 مليون في موسم 2021-2022، وإيفرتون من 450 مليون إسترليني في موسم 2022-2023، وليستر من 265 مليون في موسم 2021-2022.

ويرى السيتي أن القواعد الحالية لا تقيم هذه القروض بنفس الدقة التي يتم بها تقييم الرعاية مع الشركات التابعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم حظر عقدين للسيتي مع أبو ظبي، وهو السبب الذي دفع النادي، إلى رفع هذه الدعوى القضائية ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كان على هذه الأندية، الإفصاح في حساباتها، عن تكاليف هذه القروض، أي دفع الفوائد وتحصيل الديون، فقد تواجه مشكلات خطيرة في تجاوز قواعد اللعب المالي النظيف التي يطبقها الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي.

وهذه الدعوى القضائية لا تتعلق بـ 130 تهمة مالية يواجهها المان سيتي، والتي من المتوقع أن يتم حلها قريبا.