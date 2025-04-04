ضعف الإقبال في أول جمعة بعد عيد الفطر على شواطئ الإسكندرية مع استعدادات الصيف

قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإقبال في أول جمعة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك كان ضعيفًا، مشيرًا إلى أن الراية الخضراء رفعت في الشواطئ الشرقية في المندرة والمنتزة، بينما رفعت الراية الصفراء في شواطئ العجمي والهانوفيل بسبب ارتفاع الأمواج إلى 2 متر.

وتستعد محافظة الإسكندرية لصيف هذا العام بعدد 67 شاطئًا للرواد، منها 5 شواطئ سياحية بسعر دخول 25 جنيهًا للفرد، يشمل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد، بالإضافة إلى استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس.

كما يمكن للزوار الحصول على كرسى إضافي بقيمة 5 جنيهات والشمسية بـ 10 جنيهات، باستثناء شاطئ شط الإسكندرية في حي العجمي، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا للفرد.

أما شواطئ النخيل، والبالغ عددها 3 شواطئ، فتتراوح أسعارها بين 20 و50 جنيهًا للفرد.

كما أشار الدكتور عبد الرازق إلى وجود شواطئ مجانية، مثل شاطئ أبطال التحدى بالجمرك، والذي يتم الدخول إليه باستخدام البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى 4 شواطئ عامة بسعر دخول 5 جنيهات فقط.

فيما يبلغ رسم الدخول لشواطئ "الخدمة لمن يطلبها"، وعددها 36 شاطئًا، 10 جنيهات للفرد، وتشمل الخدمات الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد، مع إمكانية الحصول على كرسى إضافي بقيمة 2 جنيه والشمسية بـ 3 جنيهات. ويُسمح للمواطنين بدخول الشاطئ بمعداتهم الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

أما شواطئ "المميزة"، وعددها 18 شاطئًا، فتبلغ قيمة الدخول إليها 15 جنيهًا للفرد، وتشمل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد، واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس.

وفي إطار مشروع توسعة الكورنيش، تم إعادة تشغيل 5 شواطئ، وهي المندرة العام، الطاحونة السياحي، وانلي المميز، الإسكندر، والعصافرة المميز، كما يجري العمل على إعادة تشغيل عدد من الشواطئ المغلقة تباعًا ضمن المشروع، وعددها 7 شواطئ في قطاع الشواطئ الشرقية، وهي الفنار، السرايا، إسحاق حلمي، إيناس حقي، أبو هيف، ميامي، وفريسكا.