استقالة وزير المالية الكولومبي بعد احتجاجات على إصلاح ضريبي مثير للجدل

استقال وزير المالية الكولومبي ألبرتو كاراسكويلا يوم الاثنين في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد إصلاح ضريبي مثير للجدل.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في تغريدة على تويتر "لقد قبلت استقالة د. ألبرتو كاراسكويلا".

وأعرب دوكي عن "امتنانه واحترامه" لمساهمة كاراسكويلا على رأس فريقه الاقتصادي.

وأشاد الرئيس بإنجازات الفريق الاقتصادي، بما في ذلك ما وصفه ببرنامج اجتماعي "غير مسبوق" لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وسحبت الحكومة قانون الإصلاح الضريبي المخطط له، يوم الأحد، بعد أيام من الاحتجاجات التي شهدت قيام المتظاهرين بإشعال النار في حافلات ونهب المتاجر في عدة مدن.

وتم الإبلاغ عن وقوع عدة إصابات ووفيات. ونشرت الحكومة الكولومبية جنودا فى المدن فى جميع انحاء البلاد للمساعدة فى دعم الشرطة . ومن المتوقع تنظيم المزيد من الاحتجاجات.

وفي مشروع الإصلاح الضريبي الذي تم سحبه ، أرادت الحكومة من بين أمور أخرى خفض البدلات الضريبية، وزيادة ضريبة الدخل لبعض الفئات، وإلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة لعدد من السلع والخدمات، وذلك لتعويض العجز في ميزانية الدولة الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وعين دوكى وزير التجارة والسياحة خوسيه مانويل ريستريبو وزيرا جديدا للمالية .