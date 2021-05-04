بايرن ميونخ يعلن رحيل خافي مارتينيز عن صفوفه

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء أن الإسباني المخضرم خافي مارتينيز سيرحل عن الفريق في الصيف بعد تسعة أعوام قضاها بين صفوفه، وذلك بعد اتفاق الطرفين على عدم تجديد العقد.

وكان بايرن ميونخ قد تعاقد مع المدافع ولاعب خط الوسط مارتينيز من أتلتيك بيلباو الإسباني عام 2012 في صفقة قياسية للنادي حينذاك بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

وتوج مارتينيز (33 عاما) مع بايرن بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في كل من عامي 2013 و2020، وقد أحرز إجمالي 23 لقبا مع الفريق البافاري.

وقال كارل-هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ :"كان قرارا صعبا عندما تعاقدنا مع خافي مارتينيز في عام 2012 بسبب قيمة الصفقة التي بلغت 40 مليون يورو والتي شكلت صفقة قياسية بالنسبة لنا في ذلك الوقت."

وقال أوليفر كان عضو مجلس إدارة النادي إن مارتينيز كان :"حجر زاوية مهم لفريقنا خلال تسعة أعوام، وقد صنعنا التاريخ خلال هذه الفترة"، وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة إن سجل مارتينيز ربما يكون لا مثيل له.

وقال هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ إن "مارتينيز سيحظى دائما بمكانة خاصة في تاريخ هذا النادي."

وقال مارتينيز، الذي لم تتضح الصورة بشأن مستقبله :"لقد عشت من أجل هذا النادي، ودائما ما قدمت كل ما لدي من أجله، وسعيد للغاية بالألقاب العديدة التي توجنا بها معا. سيبقى بايرن ميونخ وجماهيره في قلبي للأبد."

وذكر النادي أن مارتينيز وغيره من العناصر البارزة الراحلة، وهم اللاعبان ديفيد ألابا وجيروم بواتينج والمدير الفني هانزي فليك، سيحظون بوداع لائق من جانب النادي "تقديرا لإنجازاتهم العظيمة مع النادي" في نهاية الموسم.