جرت اليوم الثلاثاء، مباحثات أممية أمريكية حول استئناف العملية السياسية في اليمن التي تعاني من حرب مستمرة منذ نحو سبع سنوات.

وأفاد مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر "سرني اللقاء بالسيناتور الأمريكي كريس ميرفي ومبعوث الولايات المتحدة إلى ‎اليمن تيم ليندركينج هذا الصباح في العاصمة الأردنية عمّان".

وأضاف "ناقشنا الوضع في مأرب وآفاق التوصل إلى اتفاق حول الموانئ والمطار ووقف إطلاق نار واستئناف العملية السياسية في ‎اليمن".

ومؤخرا، عقد المبعوثان سلسلة لقاءات إقليمية ودولية ضمن التحركات المكثفة الرامية لحل الصراع في اليمن الذي تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.