رئيس الحكومة اليمنية يزور مأرب لأول مرة تزامنا مع استمرار تصاعد المواجهات مع الحوثيين

وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، مساء الثلاثاء، إلى محافظة مأرب، شرقي البلاد، تزامنا مع تواصل المعارك العنيفة مع الحوثيين الذين يهاجمون المحافظة الغنية بالنفط منذ أشهر.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التابعة للحكومة بأن "عبدالملك وصل مأرب للاطلاع ميدانيا على الاوضاع العسكرية والأمنية والإنسانية والخدمية والتنموية في المحافظة".

وتعد هذا أول زيارة يجريها عبدالملك إلى مأرب، منذ تعيينه رئيسا للحكومة الجديدة نهاية العام الماضي.

تأتي الزيارة على وقع معارك عنيفة غير مسبوقة تدور بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يهاجمون مأرب بشكل مكثف منذ مطلع فبراير الماضي، وسط دعوات أممية ودولية بضرورة وقف التصعيد.