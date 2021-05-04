بن زايد يزور السعودية غدا لمناقشة الوضع في اليمن ومستجدات ملف إيران



من المقرر أن يصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الرياض غدا الأربعاء في زيارة للسعودية يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمناقشة مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط وخاصة الوضع في اليمن وسوريا ومحادثات برنامج إيران النووي.



وتصر الدول الخليجية، وخاصة السعودية والإمارات، على أن أي عودة إلى الاتفاق النووي الإيراني يجب أن تتناول برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعم طهران لوكلائها الإقليميين.



وقال مصدر دبلوماسي في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد سيبحثان خلال اللقاء "العلاقات بين الإمارات والمملكة والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات".



وأضاف المصدر أن الجانبين سيناقشان أيضا "آخر مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إضافة إلى الوضع في اليمن في ضوء مبادرة الرياض لوقف الحرب المستمرة منذ حوالي ست سنوات والمواقف الدولية تجاهها".



وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي للمملكة بعد خمسة أيام من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لأبوظبي.