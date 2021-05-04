 سفير مصر بواشنطن: تبعات تكرار ممارسات إثيوبيا الأحادية في أحواض الأنهار ستكون جسيمة في نهر النيل - بوابة الشروق
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سفير مصر بواشنطن: تبعات تكرار ممارسات إثيوبيا الأحادية في أحواض الأنهار ستكون جسيمة في نهر النيل

معتز زهران سفير مصر في واشنطن
معتز زهران سفير مصر في واشنطن
القاهرة (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 9:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 9:50 م

تناول السفير المصري لدى واشنطن معتز زهران قضية سد النهضة الإثيوبي في ندوة بكلية الحرب الوطنية الأمريكية، بحضور عدد من طلبة وقيادات وأركان الكلية، منوها إلى أن تكرار ممارسات إثيوبيا الأحادية في أحواض الأنهار سيكون له تبعات وآثار جسيمة في نهر النيل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية أن السفير تناول خلال الندوة" الأهمية الاستراتيجية الخاصة للعلاقات المصرية الأمريكية، ودور مصر في إرساء الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا، مبرزاً مختلف التحديات الإقليمية التي تواجهها المنطقة، والتي تستدعي التنسيق بين مختلف أطراف المجتمع الدولي لضمان التعامل الناجح مع تلك التحديات".

وأضاف البيان أن السفير "أبرز أن مصر لن يمكنها بأي حال التهاون فيما يخص أمنها المائي، محذراً من أن الإدارة الأحادية لعملية ملء وتشغيل سد النهضة يمكن أن ينجم عنها تفاقم حالة الفقر المائي في مصر وكذا تفاقم الآثار السلبية لتغير المناخ على نحو لا يمكن احتواؤه، وحدوث أضرار بيئية واجتماعية واقتصادية هائلة، وهو ما أكد أنه لا يمكن السماح بحدوثه".

واعتبر زهران أن قضية مياه النيل في كل من مصر والسودان أخطر من أن تُترك أسيرة للوضع الداخلي في إثيوبيا، لما لها من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة، وفقا للبيان.

وشدد السفير زهران على أن مصر لا يمكن أن تسمح بتكرار مثل هذه الممارسات الإثيوبية الأحادية في حوض النيل أيضاً، وأن ذلك يُعد قضية وجودية ومصيرية بالنسبة للشعب المصري.

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