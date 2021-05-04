عبد الحفيظ: سأحذف رقم جهاد جريشة من هاتفي

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه سيحذف رقم الحكم الدولي جهاد جريشة، من هاتفه.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة: الأهلي": «سأحذف رقم جهاد جريشة من هاتفي، كل مرة يخطئ ويتصل ليعتذر مثلما حدث أمام بيراميدز».

وأضاف: «جهاد جريشة لم يحتسب لنا ركلة جزاء واضحة في مباراة بيراميدز لمحمد شريف بداعي أن الاحتكاك كان في الهواء».

أثار جهاد جريشة جدلا واسعا في مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري بعدما قرر عدم احتساب كرة مشتركة بين محمد شريف ومدافع بيراميدز داخل منطقة الجزاء بداعي أن الاحتكاك بين اللاعبين كان في الهواء.

وفي نفس السياق، جهاد جريشة أثار الجدل مجددا في مباراة الزمالك وبيراميدز الأحد الماضي بعدما أحتسب ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة الأخيرة من المباراة وقرر اعاتها بداعي دخول اللاعبين إلى منطقة الجزاء.

وبعدها أحتسب 8 دقائق وقت محتسب بدل ضائع ولم يكملهم وأعلن نهاية الشوط الثاني بتعادل بيراميدز والزمالك.