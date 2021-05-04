إبراهيم سعيد: أنا مش ملاك بس أشطر من شيطاني

قال إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق، إن أي إنسان معرض للخطأ إذ يستطيع الشيطان أن يسيطر عليه في بعض الأحيان، لكنه يجب أن يفكر بعقله بشكل أكبر ليتغلب على شيطانه، موضحًا: «أنا أشطر من شيطاني، بس مش ملاك».

وعلق خلال حواره لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة المذاع على فضائية «المحور»، مساء أمس الاثنين، على أسباب هجومه المستمر ضد الأهلي وجماهيره، أن ذلك ليس طمعًا للاستمرار في النجومية والشهرة.

وتابع: «أحترم الأهلي وجماهيره، ولهم فضل عليا، ومفيش عداوة بيني وبين أي حد رغم وجود بعض الاختلافات، الناس دي شجعتني وصنعت اسم إبراهيم سعيد، ولست طمعان في شهرة أو نجومية».