 العين يفوز على شباب الأهلي ويتوج بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية - بوابة الشروق
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العين يفوز على شباب الأهلي ويتوج بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 مايو 2022 - 9:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مايو 2022 - 9:11 م

توج العين بلقب بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على شباب الأهلي 5 / 4، اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية للبطولة.

ونجح العين في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ عام 2009.

وانتهت المباراة بالتعادل 2 / 2 ،قبل أن يتم اللجوء إلى ضربات الترجيح لحسم هوية الفائز بالمباراة.

وتقدم شباب الأهلي عن طريق فيدريكو كارتابيا في الدقيقة 28، قبل أن يدرك كودجو لابا التعادل للعين في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 75 سجل كايو الهدف الثاني للعين، لكن كارتابيا عاد مجددا ليسجل هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 81.

وفي ضربات الترجيح سجل للعين كل من كريستيان جوانكا وكودجو لابا ويحيى نادر وإريك وخالد البلوشي وأضاع سفيان رحيمي، فيما سجل لشباب الأهلي توماس أولسن ويوري سيزار وأحمد نور الله وفيدريكو كارتابيا، وأضاع كل من يوسف جابر وعبد العزيز حسين هيكل.


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