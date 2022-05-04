زيلينسكي: انسحاب القوات الروسية شرط مسبق من أجل اتفاق سلام





جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه التنازل عن أي منطقة لروسيا، وأعلن عن بعض شروط في أي اتفاق سلام مع موسكو.



وقال زيلينسكي، خلال فعالية استضافتها صحيفة "وول ستريت جورنال" وفقا لبيان: "إن هدف كل أوكراني هو استعادة سلامة الأراضي داخل الحدود الدولية". لن ندخل صراعا مجمدا".



وأضاف أن القوات الروسية سيتعين عليها أن تنسحب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتعين أن يوافق على وقف لإطلاق النار "علنا، إن أمكن".



وأوضح أن هذا شرط مسبق لإبرام اتفاق سلام، إلا أنه اعترف بأن استعادة أوكرانيا لسلامة أراضيها سيكون "صعبا"، خاصة فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.



يشار إلى أن روسيا أعلنت أن مطالبها لوقف إطلاق النار تضمن حياد أوكرانيا وعدم انضمامها لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاعتراف بضم القرم لموسكو وبجمهوريتي لوهانسك ودونتيسك المعلنتين، كانت روسيا قد اعترفت بهاتين الجمهورتين.