زيادة أرباح أسهم ستاربكس خلال الربع الثاني بما يتماشى مع التوقعات

(د ب أ)

كشفت شركة المقاهي الأمريكية العملاقة "ستاربكس" عن أرباحها للربع الثاني من العام الجاري ، مسجلة زيادة عن العام الماضي بما يتماشى مع توقعات وول ستريت .

وسجلت "ستاربكس" أرباحا صافية بقيمة 5ر674 مليون دولار، بما يعادل 58ر0 دولار للسهم الواحد.

وتأتي هذه الزيادة بالمقارنة مع ما حققته "ستاربكس" في الربع الثاني من العام الماضي وهو 4ر659 مليون دولار، بما يعادل 56ر0 دولار للسهم الواحد.

يشار إلى أنه خلال الربع الثاني من العام الجاري ، كافحت ستاربكس مع قيود إغلاق كورونا الجديدة في الصين، وهي سوق أجنبية رئيسية.

كما قررت سلسلة المقاهي الأمريكية أيضا في آذار/مارس وقف نشاطها في روسيا بسبب الحرب التي تشنها ضد أوكرانيا. كما سلطت الشركة الضوء على التضخم المرتفع كعامل سلبي.

وتوقع محللون أن تحقق الشركة أرباحا بما يعادل 59ر0 دولار للسهم الواحد في المتوسط.