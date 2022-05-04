استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بسوق الجملة، بينما تباينت أسعار الأسمنت.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز نحو 19170 جنيها.

سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 19100 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي نحو 19120 جنيها.

سجل حديد المصريين نحو 19100 جنيه.

سجل سعر حديد العتال نحو 19700 جنيه.

كما سجل سعر حديد المراكبي نحو 19100 جنيه.

وسجل سعر حديد العشري نحو 19 ألف جنيه.

وسجل حديد مصر ستيل نحو 18900 جنيه.

• فيما جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1290 جنيها.

تراجع سعر أسمنت النصر 4 جنيهات ليسجل 1260 جنيها.

كما هبط سعر أسمنت لافارج 5 جنيهات ليسجل 1270 جنيها.

وانخفض سعر أسمنت وادي النيل 3 جنيهات ليسجل 1265 جنيها.

وسجل سعر أسمنت حلوان 1275 جنيها.

وتراجع سعر أسمنت السويدي 5 جنيهات ليسجل 1280 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1265 جنيها.