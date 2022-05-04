الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأذان في الحرم الإبراهيمي والمستوطنون يقتحمون ساحاته



منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، رفع أذان العشاء في الحرم الإبراهيمي الشريف، فيما اقتحم عشرات من المستوطنين المتطرفين بحماية من تلك القوات كل ساحات وأروقة الحرم الشريف، وأقاموا فيها حفلات صاخبة.



وقال مدير الحرم الإبراهيمي الشريف غسان الرجبي لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال منعت رفع أذان العشاء، ووفرت الحماية لعشرات المستوطنين لاقتحام ساحات الحرم ونصب منصات للرقص وتوزيع مكبرات للصوت في معظم أجزاءه، وإقامة حفلات صاخبة للرقص والغناء داخل أروقة الحرم الشريف وساحاته الخارجية، في مظهر استفزازي يخالف كافة الشرائع والأديان.



وأضاء المستوطنين ما يسمى «بالشمعدان» على سطح الحرم، وإضاءة جدران الحرم بالأعلام الإسرائيلي، احتفالا بما يسمى «عيد الاستقلال».



وكانت قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين رفعت، في وقت سابق من هذا اليوم، العلم على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف، تمهيدا لهذا الاحتفال.