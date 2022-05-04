تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بأن تدعم بلاده كوسوفو في سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب محادثات مع رئيس وزراء كوسوفو البين كورتي، قال شولتس في برلين اليوم الأربعاء إن " البلقان الغربي جزء من أوروبا".

وفي الوقت نفسه، أكد السياسي الاشتراكي الديمقراطي على أنه لا غنى عن التوصل إلى تفاهم بين كوسوفو وجارتها صربيا.

يذكر أن كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية كانت انفصلت عن صربيا في عام 1999 وأعلنت استقلالها في 2008 لكن صربيا لم تعترف بهذا حتى الآن، ولا تزال تدعي أحقيتها بالإقليم الذي اعترفت ألمانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي باستقلاله.

من جانبه، أكد كورتي إحراز تقدم في بلاده في مجال سيادة القانون ومكافحة الفساد، وذلك في تعليقه على فرص كوسوفو في الانضمام إلى التكتل.

وحث كورتي الاتحاد الأوروبي على تسهيل إجراءات التأشيرة بالنسبة لمواطني كوسوفو، مشيرا إلى أن بلاده أدت واجباتها؛ وبدوره وعد شولتس بدعم كوسوفو في تحرير التأشيرة.

وشدد كورتي على عدم وجود بديل أمام بلاده عن الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأشار دون ذكر تفاصيل إلى وجود أطراف في غرب البلقان يحركها الكرملين، وقال إنها تمثل خطرا على السلام والأمن.

واختتم تصريحاته بأنه يشعر بالقلق لكنه لا يشعر بالخوف.