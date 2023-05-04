سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



ألقت مباحث القاهرة القبض على 6 أشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 10 كيلو أستروكس وحشيش بالزاوية الحمراء والمطرية.

بداية الواقعة عندما ضُبط شخصين وإحدى السيدات - لإثنين منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3,500 كيلو جرام وكمية من مخدر الإستروكس "معبأة ومعدة للبيع" و200 قرص من عقار "الباركينول" المخدر ومبلغ مالي وعدد من الأدوات المستخدمة في تعبئة المواد المخدرة.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط 3 أشخاص - لهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 560,000 ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.